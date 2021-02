Retos y oportunidades de los artistas durante la pandemia, ¿cómo enfrentarlos?

El Consulado General del Ecuador en Nueva York, junto con la organización artística establecida en Nueva York ArteLatAm y la Universidad Central del Ecuador se complacen en presentar la charla denominada “Retos y oportunidades que enfrentan los artistas durante la pandemia”, a realizarse el próximo día miércoles 3 de marzo del 2021, de 18:00 a 19:00.



La charla está dirigida principalmente a artistas latinoamericanos interesados en acceder al mercado de los Estados Unidos y tiene como objetivo dar a conocer los mayores retos que el área creativa está afrontando en estos momentos, además de facilitar información sobre oportunidades a las que pueden acceder para mejorar su desarrollo artístico mientras dura la pandemia.



Estos conocimientos los impartirán dos expertos en el área: el señor Carlos Torres Machado, artista visual, fundador y director de ArteLatAm, quien dará su perspectiva del tema desde el enfoque de los Estados Unidos.



El enfoque de Latinoamérica estará a cargo del artista visual y decano de la Facultad de Artes, de la Universidad Central del Ecuador, el Sr. Xavier León Borja.



La moderación de la charla estará a cargo de María Fernanda Baquerizo, coordinadora de Asuntos Comunitarios.



Dicha charla es de carácter virtual y se realizará a través de la plataforma Zoom (Meeting ID: 837 7614 0841 / Passcode: 164619). Asimismo, será retransmitida en vivo a través de la plataforma de Facebook del Consulado General del Ecuador en Nueva York: @cecunuevayork



Carlos Torres Machado



Artista visual que recibió el premio regional de Nueva York 2017 de la serie Bombay Sapphire Artisan. Se le concedió una residencia artística de un año en Bushwick Generator en 2019 y en Trestle Art Space en 2016, ambos en Nueva York. En 2009, recibió su Lic. en Arte Contemporáneo y Comunicación, con Minor en Fotografía de la Univ. de Artes en Buenos Aires, Argentina, y de la Univ. San Francisco de Quito.



Recientemente, su trabajo ha sido exhibido en The Clemente, The Border, Denise Bibro, Microsoft, MetLife y The Harlem School of Arts, en Nueva York. Scope Art Show y The Versace Mansion, en Miami. Museo El Cuartel, y Bienal Nómade en América Latina.



Su próxima exposición será en Corea del Norte en marzo, 2021. Machado es cofundador de ArteLatAm (2016), organización artística que brinda visibilidad a los artistas latinoamericanos y opera en Nueva York, México, Rep. Dominicana, Colombia y Ecuador. Desde el 2018 es presidente del concilio de LULAC Brooklyn. LULAC, es el grupo de defensa y derechos civiles latinos más grande de los Estados Unidos.



En el 2019 fue nombrado director del Dept. de Arte de SUN, organización de sostenibilidad que construye comunidades y promueve la economía verde. www.artelatam.org | www.torresmachado.com | @ctorresmachado



Xavier León Borja



Durante seis años vivió en la Ciudad de México, donde estudió una maestría en Artes Visuales en la UNAM y posteriormente un año y medio en La Habana. Desde el 2012 reside en Quito; mantiene un taller de producción artística y es profesor en la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador, donde actualmente es decano.



Ha incursionado en el campo de las artes visuales y la gestión de proyectos culturales. Acumula más de quince exposiciones individuales, entre las que resaltan Periferia (México-2008), Con el Pasar del Tiempo (La Habana-2010), La Toma de la Casa Grande (Quito-2011) y La Larga Noche (Tokyo-2017).



Es fundador de la Casa Galería en la Ciudad de México, conjuntamente con otros artistas iberoamericanos.



Actualmente trabaja en torno a la relación entre dibujo y arte público y temas relacionados con archivo, memoria, violencia y migración. En la Facultad de Artes trabaja principalmente en relación al arte como un derecho, con las nuevas carreras de Artes Musicales, Danza, Cine y el Plan Integral de Fomento a la Cultura. https://www.uce.edu.ec/web/far |