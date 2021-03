El príncipe Harry deja el desempleo y ahora trabaja en dos proyectos

El príncipe Harry anunció este miércoles 24 de marzo de 2021, que obtuvo otro trabajo, el segundo en 24 horas. El duque de Sussex formará parte de la Comisión de Desinformación del Instituto Aspen en Washington DC.

La organización, que se encarga de construir una ‘’sociedad libre, justa y equitativa’’, examina las áreas de la vida estadounidense. Este proyecto se financia a través de donaciones y entre sus contribuyentes está Facebook. La sede de esta comisión se encuentra a pocas cuadras de la Casa Blanca.

Harry dijo que espera trabajar en soluciones para la crisis de desinformación. El duque de Sussex se mudó a Los Ángeles junto a su esposa Meghan Markle y su hijo Archie, luego de que renunció a la familia real y se encontraba en busca de un trabajo para poder mantener a su familia sin recursos económicos de la monarquía.

El británico se dirigió este miércoles en un comunicado: “La experiencia del mundo digital actual nos ha inundado con una avalancha de desinformación que afecta nuestra capacidad como individuos y sociedades para pensar con claridad y comprender verdaderamente el mundo en el que vivimos”.

Ha declarado que está ansioso por unirse a esta nueva comisión de Aspen y que a través del Instituto podrá ayudar a realizar un estudio de seis meses sobre la desinformación en EEUU.

Su labor será a tiempo parcial y de carácter filantrópico con reuniones periódicas con personas relevantes de la sociedad norteamericana como el ex congresista de Texas Will Hurd; Sue Gordon, ex subdirectora principal de inteligencia nacional en los EEUU, y Kathryn Murdoch, cofundadora y presidenta de Quadrivium.