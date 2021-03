La música que sintoniza con el feminismo

Ser mujer y negra en los años 20 no era fácil, pero Bessie Smith lo experimentó y a pesar de la presión social que tenía sobre sus hombros se atrevió a alzar su voz y a construir lo que sería la primera canción feminista de la historia, 'Sam Jones blues', grabada en 1923, una melodía que expresaba el sentir de toda una generación de mujeres que empezaba a despertar.



Con ello la cantante afroamericana abrió la amígdala reivindicativa de las mujeres y aunque hoy, 100 años después, el camino siga siendo lento y sinuoso cada vez hay más manifestaciones artísticas que se ven permeadas por la lucha feminista.



"Girls, just wanna have fun", "No controles" y "Yo no soy esa mujer", por dar un ejemplo, contienen los primeros destellos de empoderamiento de la mujer, aunque no sean canciones precisamente feministas, sin embargo, es evidente, desbrozaron esa maleza espesa detrás de la cual se ocultaba el machismo.



A medida que el feminismo fue extendiendo sus brazos la industria discográfica con visión de mujer fue creciendo y hoy por hoy existen agrupaciones musicales cuya existencia no se concebiría si el feminismo no latiera toda vez que su repertorio completo está conformado por letras que lloran feminicidios, exigen igualdad y abrazan resistencia.



Emplazado por esta fecha (8 de marzo), diario El Telégrafo ha hecho un listado de algunas de las canciones que forman parte del repertorio feminista, aunque algunas no fueron concebidas como tal debido a los tiempos en que salieron del horno, con un feminismo que todavía no ebullía.



Sam Jones blues (Bessie Smith) La primera canción feminista de la que se tenga registro











Girls, just wanna have fun. (Cyndi Lauper).









Corazones rojos (Prisioneros)







No controles (Olé Olé)









Yo no soy esa mujer (Paulina Rubio)







Malo (Bebe)







Las histéricas (somos lo máximo) Liliana Felipe







La puerta violeta (Rozalén)







Canción sin miedo (Vivir Quintana)







Mujeres (Julieta Venegas)







Soy yo (Bomba Stereo)







Paren de matarnos (Miss Bolivia)







Plata ta ta ta (Mon Laferte)







Antipatriarca (Ana Tijoux)







Hey girl (Lady Gaga)







"The man", Taylor Swift