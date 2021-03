Mujeres al oído, la primera propuesta de audiocuentos de autoras ecuatorianas

“Mujeres al oído” es un proyecto ideado por la poetisa y lexicógrafa quiteña Valeria Guzmán, quien se encarga de darles voz a los cuentos de ocho escritoras ecuatorianas de renombre, ellas son Gabriela Alemán, Marcela Ribadeneira, Gabriela Ponce, María Auxiliadora Balladares, Sandra Araya, Daniela Alcívar, Andrea Armijos y Diana Zavala.



El proyecto básicamente tiene como eje la producción de audiocuentos sonorizados cuya difusión es gratuita.



"Hace aproximadamente un año concursamos para los fondos Emerge de medios, iniciativa del Ministerio de Cultura, para producir contenido cultural sin salir de casa y ganamos", aclara Valeria sobre el programa en el que ella se encarga de narrar los cuentos de las ocho autoras mencionadas.



A Valeria este proyecto le rondaba por la cabeza desde hacía tiempo, probablemente por su condición de poetisa, infiere, toda vez que este género necesita en gran medida de la lectura en voz alta.



"Muchos de los textos poéticos necesitan ser leídos en voz alta para que el lector tenga una percepción distinta del texto, entonces hago este ejercicio muy a menudo y de ahí surge mi interés, pero debo decir también que hace algunos años una radio de Perú empezó a producir un programa que se llamaba 'Mi novela favorita', donde grandes obras de la literatura eran resumidas en 50 minutos y narradas por profesionales. La introducción estaba a cargo de Mario Vargas Llosa. Escuché varias veces este programa y me pareció bellísimo, entonces pensé que con la literatura ecuatoriana debía hacerse lo mismo", manifiesta.



Cuando supo de la convocatoria en Ecuador meditó sobre la forma en que podía llevar la literatura a un público más amplio, a rincones donde quizá no sea posible que el libro escrito tuviera alcance y así fue que se le ocurrió narrar cuentos de escritoras ecuatorianas. La idea era que fueran cuentos cortos, que se adaptaran y que sus autores fueran mujeres.



¿Cuáles son las ventajas, Valeria, de esta propuesta?



Hay que ser realistas, hay personas que no leen o leen poco y que prefieren escuchar. Hay gente que es más oral, más auditiva, hay que recordar también que los inicios de la literatura son profundamente orales, no hay que olvidar que hay pueblos que son de una fuerte tradición oral, que ni siquiera tienen sistemas de escritura. El 90% de las lenguas del mundo son lenguas orales y solamente el 10% tiene un sistema de escritura, dato importante considerando la evolución del cerebro humano.





"El libro escrito tiene sus limitantes en cuanto alcance y muchas de las ediciones de estas autoras están agotadas, algunas en reedición, por ejemplo la obra de Andrea Armijo es inédita, pero es complicado conseguir los libros de las autoras de esta lista, pese a que son reconocidas, entonces uno se pregunta: ¿cómo pueden tener más alcance estas obras? Se me ocurre que creando una versión sonora y el audio te permite caminar, tomar el sol, conducir mientras escuchas; el acceso es relativamente simple porque entras a internet y está abierto al público", revela Valeria.



La también lexicógrafa considera además que este proyecto es un medio para fomentar la lectura, así como sucede con las películas, que pueden ser el preludio de la lectura del libro una vez que el público se enganchó con la historia.



"Esa es mi esperanza, que muchos se enganchen, luego busquen los libros y conozcan más de estas autoras", sueña Valeria.



Además le entusiasma que varias radios la estén apoyando, lo que significa mayor cobertura porque no todas las personas tienen acceso a internet, de hecho ahora mismo busca la forma de que una radio del Oriente les retransmita, lo que significaría que "Mujeres al oído" tenga alcance nacional. De momento el proyecto es apoyado por radio La Calle, radio Andina (El galpón de los cuentos vivientes) y la Radio La negra latina.



"Vía radio es más importante, más diverso, y se podría desbordar, ojalá suceda", señala. Los audiocuentos serán difundidos a través de plataformas virtuales como YouTube, SoundCloud y Spotify.



El lanzamiento del primer audiolibro se hizo el 8 de marzo como conmemoración por la lucha de las mujeres, pero seguirán difundiéndose a razón de dos por cada mes: marzo: 8 (ya fue lanzado) y 25 de marzo. En abril saldrán dos más, el 8 y 22; en mayo, el 5 y el 19; y en junio el 2 y el 16.



“Mujeres al oído” está disponible en las redes sociales de Facebook e Instagram y en los canales de YouTube y Spotify, a través de los cuales es posible escuchar de manera gratuita las obras de estas vibrantes escritoras.



Este proyecto ha sido auspiciado por el Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación.



Los cuentos elegidos son: Labios rojos (De La muerte silba un blues), de Gabriela Alemán; Las islas (De Golems), de Marcela Ribadeneira; El maestro de piano (De Antropofaguitas), de Gabriela Ponce; En el sótano (De Las vergüenzas), de María Auxiliadora Balladares; Balcón de mar (De En esta mañana diáfana), de Daniela Alcívar; En esta casa vive el diablo (inédito), de Sandra Araya; Fantasmas (inédito), de Andrea Armijos, y Manos de licenciada (inédito), de Diana Zavala.