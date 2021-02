Martin Scorsese: "El arte del cine está siendo devaluado a contenido"

Martin Scorsese generó polémica en 2019, cuando cargó contra Marvel y aseguró que las películas de superhéroes "no son cine". El realizador se ha vuelto a pronunciar sobre la situación de la industria y, en un ensayo publicado en Harper's Magazine, advirtió de que "el arte del cine está siendo devaluado".

El texto, que gira en torno a la figura de Federico Fellini, indaga en la repercusión del vídeo bajo demanda en la industria cinematográfica. "A día de hoy, el arte del cine está siendo sistemáticamente devaluado, marginado, degradado y reducido a su mínimo común denominador, el contenido", escribe el cineasta.

"Hace tan solo quince años, el término 'contenido' se escuchaba solo cuando la gente hablaba del cine en un nivel serio, se contrastaba con la forma y se comparaba con ella. Luego, gradualmente, fue utilizado cada vez más por las personas que se hicieron cargo de las empresas de medios, la mayoría de las cuales no sabían nada sobre la historia del arte", lamenta.

"'Contenido' se convirtió en un término comercial para todas las imágenes en movimiento: una película de David Lean, un vídeo de gatos, un anuncio de la Super Bowl, una secuela de superhéroes, un episodio de una serie. Estaba vinculado, por supuesto, no a la experiencia en la sala, sino a la visualización en el hogar, en las plataformas de streaming que han llegado a superar la experiencia de ir al cine, al igual que Amazon superó a las tiendas físicas. Por un lado, esto ha sido bueno para los cineastas, incluido yo mismo", admite Scorsese, que en 2019 dirigió 'El irlandés' para Netflix.

"Por otro lado, ha creado una situación en la que todo se presenta al espectador en igualdad de condiciones, lo que suena democrático, pero no lo es", indica.

"Si los algoritmos sugieren tu siguiente visualización en función de lo que ya has visto, y las sugerencias se basan solo en el tema o el género, ¿qué efecto tiene eso en el arte del cine?", se pregunta el artista, que apuesta por la "curación de contenidos" y recomienda plataformas de streaming como Criterion Channel y MUBI o la cadena de televisión TCM.

"Todo ha cambiado"

El director de títulos como Toro salvaje o Uno de los nuestros, rememora en su texto cómo funcionaba la distribución cinematográfica en los años 60, cuando "el esfuerzo de los distribuidores, curadores y salas de exhibición dio pie a un momento extraordinario".

"Las circunstancias de ese momento se han ido para siempre, desde la novedad de la experiencia en salas hasta la excitación compartida por las posibilidades del cine. Me siento afortunado de haber estado vivo y ser joven cuando todo sucedía. El cine siempre ha sido mucho más que contenido, y siempre lo será", reivindica.

"Todo ha cambiado: el cine y la importancia que tiene en nuestra cultura. Por supuesto, no es de extrañar que artistas como Godard, Bergman, Kubrick y Fellini, que una vez reinaron sobre nuestra gran forma de arte como dioses, se pierdan en las sombras con el paso del tiempo. Pero en este punto, no podemos dar nada por sentado. No podemos depender del negocio del cine, tal como es, para cuidar el cine. En el negocio del cine, que ahora es el negocio del entretenimiento visual masivo, el énfasis siempre está en la palabra 'negocio', y el valor siempre está determinado por la cantidad de dinero que se pueda ganar con una producción determinada", afirma el director, que insta a "quienes conocemos el cine y su historia" a "compartir nuestro amor y nuestro conocimiento con la mayor cantidad de gente posible".

"Supongo que también tenemos que perfeccionar nuestras nociones sobre qué es el cine y qué no lo es. Federico Fellini es un buen punto de partida. Se pueden decir muchas cosas sobre las películas de Fellini, pero hay una cosa que es indiscutible: son cine. El trabajo de Fellini contribuye en gran medida a definir la forma de arte", sentencia el autor. (I)