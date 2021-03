'Mank', de David Fincher, lidera las nominaciones a los Oscar 2021 con 10 candidaturas

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematotráficas de Hollywood ha dado a conocer este lunes la lista de nominados de cara a la 93ª. edición de los Premios Oscar. Una gala que, debido a la pandemia, se celebrará el próximo 25 de abril, semanas más tarde de lo habitual, y en la que 'Mank' de David Fincher parte como gran favorita con diez nominaciones.

Tras el filme de Fincher sobre el proceso de creación del guión de 'Ciudadano Kane', seis filmes aparecen con seis nominaciones cada uno. Se trata de 'Nomadland', 'Minari, historia de mi familia', 'El padre', 'Judas and the Black Messiah', 'El juicio de los 7 de Chicago' y 'Sound of metal'. También parten con muchas opciones 'La madre del blues' y 'Una joven prometedora' con cinco candidaturas cada una.

La actriz y productora Priyanka Chopra Jonas y el cantante, compositor y actor Nick Jonas fueron los encargados de anunciar las nominaciones a los Oscar 2021 en las 23 categorías de los premios cuya gala del próximo 25 de abril estará marcada por las restricciones derivadas de la pandemia de coronavirus.

Una gala en la que las dos favoritas, 'Nomadland' y 'Mank', competirán por el Oscar a la mejor película con 'Judas and the Black Messiah', 'Minari, historia de mi familia', 'Una joven prometedora', 'Sound of Metal' y 'El juicio de los 7 de Chicago'. Los nominados al premio a mejor dirección son Thomas Vinterberg por 'Otra ronda', Chloe Zhao por 'Nomadland', Emeral Fennell por 'Una joven prometedora', David Fincher por 'Mank' y Lee Isaac Chung por 'Minari, historia de mi familia'.

En el apartado interpretativo, Viola Davis por 'La madre del Blues', Vanessa Kirby por 'Fragmentos de una mujer', Frances McDormand por 'Nomadland', Carey Mulligan por 'Una joven prometedora' y Andra Day por 'Los Estados Unidos contra Billie Holiday' optan al premio a mejor actriz. Riz Ahmed por 'Sound of Metal', Chadwick Boseman por 'La madre del Blues', Gary Oldman por Mank', Steven Yeun por 'Minari, historia de mi familia' y Anthony Hopkins por 'El Padre' son los nominados al Oscar a mejor actor.

Sacha Baron Cohen por 'El juicio de los 7 de Chicago', Leslie Odom Jr. por 'Una noche en Miami...', Paul Raci por 'Sound of Metal' y Lakeith Stanfield y Daniel Kaluuya, ambos por ' and the Black Messiah' son quienes optan al galardón de mejor actor de reparto. Las nominadas al Oscar a mejor actriz de reparto son Maria Bakalova por 'Borat, película film secuela', Glenn Close por su trabajo en 'Hillbilly, una elegía rural', Olivia Colman por 'El padre', Amanda Seyfried por 'Mank' y Youn Yuh-Jung por su interpretación en 'Minari. Historia de mi familia'.

Al Oscar a la mejor película internacional están nominadas la bosnia 'Quo Vadis, Aida?', la danesa 'Otra ronda', la rumana 'Collective', la tunecina 'The Man Who Sold His Skin' y 'Better Days' de Hong Kong. Las nominadas al Oscar a la mejor película documental son 'Collective', 'Campamento extraordinario', 'Lo que el pulpo me enseñó', 'Time' y la chilena el 'El agente topo'.

Al premio a la mejor película de animación del año optan 'La oveja Shaun. La película 2: Granjaguedón', 'Más allá de la Luna', 'Wolfwalkers' y las dos últimas cintas de la factoría Pixar, 'Onward' y 'Soul'.





Almodóvar queda fuera

El cortometraje 'La voz humana', del director manchego Pedro Almodóvar, no ha sido nominado por la Academia de Hollywood para optar al Oscar al Mejor Cortometraje de Ficción. Finalmente, en esta categoría competirán 'Feeling Through', de Doug Roland (Estados Unidos); 'The Letter Room', de Elvira Lind (Dinamarca); 'The Present', de Farah Nabulsi (Palestina); 'Two Distant Strangers', de Travon Free y Martin Desmond Roe (Estados Unidos) y 'White Eye', de Tomer Shushan (Israel).

'La voz humana', protagonizada por Tilda Swinton, es una adaptación de 30 minutos de la obra teatral original de Jean Cocteau que narra la historia de una mujer desesperada que espera la llamada del amante que la acaba de abandonar.

Con su primera obra rodada en inglés, el manchego no ha podido regresar a la alfombra roja de los premios más prestigiosos del celuloide por segundo año consecutivo, tras acudir el pasado 2020 con 'Dolor y Gloria' como Mejor Película Internacional, premio que finalmente no ganó.

La apuesta de España para competir por la estatuilla como Mejor Película Internacional, 'La trinchera infinita' de Aitor Arregi, Jon Garaño, Jose Mari Goenaga, ya fue 'cortada' el pasado mes de febrero en la preselección de la 'short list'. (I)