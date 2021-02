“Las malas”, la exitosa novela travesti argentina, ahora sale en inglés

La escritora argentina Camila Sosa irrumpe en el mercado anglosajón toda vez que su obra cumbre, Las Malas, premio Sor Juana Inés de la Cruz, será traducida al inglés.



El grupo Planeta contó que seis editoriales estadounidenses quisieron Las Malas y que de todas las propuestas fue elegida la neoyorkina Other Press, también editora de la teórica francesa Julia Kristeva y del Premio Nobel francés Patrick Modiano, entre muchos otros.





Camila Sosa nació en un pueblo situado a media hora de Córdoba, en Argentina, el 28 de enero de 1982. Cuando tenía 16 años empezó a travestirse; estudió cuatro años de Comunicación Social en la Universidad Nacional de Córdoba e hizo otros cuatro de teatro en la misma universidad. Adoptó el nombre de Camila por Camille Claudel, la escultora francesa, pero hubo un tiempo en el que se llamó Cristian Omar.



Las Malas es un canto al travestismo, "cómo yo viví mi propio travestismo, cómo sentí que se lo tomaban mis padres, cómo sentí que se lo tomaba el pueblo de donde yo era. A pesar de que el libro fue escrito entre 2017 y 2018, comenzó a escribirse desde el día en que nací", manifestó la escritora al enterarse de que su obra había ganado el premio Sor Juana, un galardón que le ha sido entregado también a Marcela Serrano (Chile); Laura Restrepo (Colombia); Claudia Piñeiro (Argentina); Margo Glantz (México); Gioconda Belli (Nicaragua); Almudena Grandes (España), entre otras autoras hispanoamericanas.



Carnes Tolendas, su tesis de grado en la universidad, fue la obra con la que se dio a conocer en el mundo teatral y literario, pero primero tuvo que escuchar a su padre decir que si continuaba siendo trans terminaría prostituyéndose. No se equivocó, pero lo que jamás él pudo advertir era que su hija se convertiría también en actriz, cantante y escritora.



“Mi primer acto de travestismo fue empezar a escribir”, dijo alguna vez en relación a su identidad porque cuando empezó a escribir la protagonista era ella y se llamaba Soledad, y esa fue la primera exploración que hizo con el lenguaje, aunque ya desde los tres o cuatro años se ponía el maquillaje de su madre.



Planeta consigna las declaraciones de Judith Gurewich, fundadora y editora de Other Press: "Las malas logra el efecto que tiene la gran literatura: nos enfrentamos a una historia fascinante, pero solo hasta el final nos damos cuenta de que nuestro punto de vista ha cambiado por completo".



Para la editora, "Camila logra fisurar nuestras creencias desprolijas y poco reflexivas, describe de una forma tan convincente, cercana e íntima las decisiones psíquicas involucradas en el nacimiento de una mujer al margen del destino biológico y establece un balance entre dos temas fundamentales: la política y la ética. Las malas no solo habla de la comunidad trans, sino que pone en evidencia las fallas y las acciones discriminatorias de una sociedad que todavía promueve la masculinidad como 'el sexo fuerte y protector'".



Además del inglés, esperan a Las malas otros idiomas. Ya está en en Francia (Editions Métailié la publicó con una tapa hermosa) y en Alemania (donde Suhrkamp Verlag la editó como Im Park der prächtigen Schwestern, algo así como "En el parque de las hermanas magníficas"). También salió en Noruega (por Camino Forlag, con un título que significa "chicas malas"). Y se publicará pronto en Italia (por Edizioni Sur) y Croacia (Domino).



Fuente: El Clarín y Página 12