Kit Harington y Rose Leslie, actores de Juego de tronos, dan la bienvenida a su primer hijo

Los fans de Juego de tronos recordarán el romance entre Jon Snow y Ygritte en la temporada 2. Su relación traspasó la pantalla y los actores Kit Harington y Rose Leslie se convirtieron en pareja y se casaron en 2018.

Nueve años después de ese primer encuentro delante de las cámaras, los intérpretes dieron la bienvenida a su primer hijo.

"Han tenido un niño y están muy, muy felices", declaró el representante de Harington a Us Magazine. Además, los protagonistas fueron captados recientemente con su bebé por las calles de Londres.

La actriz desveló que estaba embarazada el pasado septiembre, cuando protagonizó una sesión de fotos para Make Magazine.

Kit Harington and Rose Leslie photographed with their newborn baby boy ?? pic.twitter.com/VxY777WdBT