Israel Vinces presenta "Travesías conceptuales” en Galería Nacional Virtual de la CCE

La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y el Núcleo de Pastaza invitan a la inauguración de la exposición virtual “Travesías conceptuales”, del artista Israel Vinces Cabrera, el miércoles 16 de septiembre, a las 19:00, a través de las plataformas digitales de la CCE (Facebook, YouTube y web), y las radios de la CCE 100.9 fm y 940 am.



Esta es la decimacuarta exposición que se presenta en el marco de la “Galería Nacional Virtual”, proyecto que es parte de la campaña #CCEnTuCasa, y expone cada semana la obra de un artista plástico representante de una provincia del país. El evento es organizado por la sede nacional de la CCE y los núcleos provinciales.



El artista Israel Vinces, que expondrá alrededor de 44 cuadros, en técnicas acrílico, grafito y pastel, afianza su obra en la línea y el color inspirado en las profundidades de su espíritu. Una paleta de un colorido que recuerda la cromática de los encarnes y naturaleza en las obras impresionistas, postimpresionistas, surrealismo y expresionismo español y europeo.



Y como indica Israel Vinces, autor de la muestra, “los colores que acompañan mi vida definitivamente son todos, uno siempre va a estar expuesto a todo y se va a terminar envolviendo en la basura de este mundo, los colores oscuros me rodearán cuando mi estado de ánimo es negativo y los cálidos me acompañarán cuando es positivo”.

Juan Sigüenza, curador de la obra al referirse al trabajo del artista señala que en la intimidad de la naturaleza y de su casa, que se convirtiera en su taller, "empieza boceteando para retratar el entorno y ofrecer creaciones místicas que expresan nostalgia y melancolía de vida, que aunque refleja parte de sus miedos, tristeza y soledad son argumentos que le sirven para construir un arte, analizando los contextos del entorno natural y social”.



Por otro lado, Lorena Villavicencio, respecto del trabajo pictórico de Vinces dice: “Tan identificada está su obra con la pandemia que cada una tiene un número relacionado con un día dentro del calendario, desde el inicio de la emergencia sanitaria". Por ejemplo, para "Irki", los desnudos son la expresión fidedigna de la fragilidad humana, “tan frágil como un segundo”. Utiliza modelos en vivo y pinta fotografías de personas que desean verse retratadas en la intimidad humana.

José Israel Vinces Cabrera nació en Shell. Su interés por las artes plásticas comenzó en su adolescencia. Es un artista autodidacta que cultiva su habilidad y creatividad en varios talleres en el Núcleo de la CCE de Pastaza.



Se dedicó a la música y se convirtió en un gran bajista. A los 15 años define su arte con el dibujo, para luego concentrarse como pintor, en temas como la depresión y pensamientos negativos. Incursionó en la técnica de los cuerpos pintados, al igual que el muralismo y el grafiti.

El artista, además dicta clases de pintura en los talleres de la CCE Núcleo de Pastaza a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.



Ha participado en varias muestras y salones nacionales. Intervino como muralista a nivel provincial en los eventos de Pastaza Fest, Yaku Fest, Puyu Fest y Wituk ruta del color. Cuenta con varios premios y reconocimientos.

En la presentación de la exposición “Travesías conceptuales” participará el presidente de la CCE, Camilo Restrepo Guzmán; el artista Israel Vinces; Wagner Yamandú Tello Alarcón, director del Núcleo de Pastaza; Patricia Noriega, directora de Museos; los artistas que han participado de la Galería Nacional Virtual y directores de los núcleos provinciales. (I)