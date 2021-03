La Policía descarta investigación sobre la entrevista de la princesa Diana en televisión

La Policía británica ha anunciado que no se abrirá ninguna causa penal para esclarecer el trasfondo de la entrevista que la BBC realizó en 1995 a la princesa Diana, después de que un antiguo empleado del hermano de esta, Earl Spencer, hubiese denunciado que la famosa conversación se gestó a partir de documentos falsos.



Según el denunciante, Alan Waller, que dio un paso al frente tras las quejas públicas del propio Spencer, la BBC utilizó documentos falsos para convencer a Diana de que debía conceder la entrevista en la que confesó al periodista Martin Bashir detalles hasta entonces desconocidos de su vida íntima.



Casi 23 millones de personas vieron el programa, en el que Lady Di, como se la conocía popularmente, pronunció la frase "éramos tres en este matrimonio", en alusión a la relación que venían manteniendo su aún marido, el príncipe Carlos, y Camila Parker.



La Policía ha explicado que, tras evaluar "cuidadosamente" la información presentada, ha concluido que no se adoptará "ninguna acción" al respecto, al menos en el ámbito penal, ya que la BBC ha abierto sus propias pesquisas para esclarecer si se produjo algún tipo de irregularidad.



Bashir, actualmente responsable de la información religiosa dentro de la cadena y convaleciente de problemas cardiacos, no se ha pronunciado y la BBC ya ha explicado que ha facilitado a los auditores toda la información relevante sobre la entrevista, incluida una nota en la que Diana parece mostrarse satisfecha con el programa. (I)