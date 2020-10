Enrique Iglesias será reconocido como 'Artista Latino de Todos los Tiempos' en los Premios Billboard

El cantante Enrique Iglesias será reconocido como 'Top Latin Artist of All Time' en la 27ª entrega de los Premios Billboard. La ceremonia se transmitirá en directo por Telemundo este miércoles 21 de octubre desde el BB&T Center de Sunrise (Florida).



Enrique ha compuesto más de 40 éxitos dentro de su obra discográfica, contando con 180 millones de discos vendidos, 19.000 millones de 'streams' y 17.000 millones de reproducciones de sus vídeos, según ha señalado su discográfica. Además, ha actuado en toda su carrera para más de 10 millones de personas, alcanzando una venta de entradas de $ 1.000 millones.



Iglesias ha logrado varios récords en las listas de música latina de Billboard: más números uno en Hot Latin Songs (27) y en Latin Airplay (31), más Top 10 en Latin Airplay (40), más títulos número uno en Latin Pop Airplay (24) y más Top 10 en Latin Pop Airplay (43). Además, ha colocado 39 canciones en el Top 10 de Hot Latin Songs.



Además, también ostenta el récord de tener el mayor número de títulos número uno en la lista Dance Club de Billboard (14) y el de ser el artista latino con el mayor número de Top 10 en esta misma lista (25). Asimismo, ha logrado 25 entradas en el listado Hot 100, con dos títulos en el número 1 y cinco en el Top 10.



"Enrique Iglesias es un artista icónico, una estrella global, un profesional, pero más importante, es un gran ser humano. Su música ha trascendido generaciones. Este merecido premio es un testimonio de su continuo impacto e influencia. Es un honor trabajar con él", ha afirmado Afo Verde, Chairman y CEO de Sony Music Latin Iberia.



Live Nation anunció recientemente las nuevas fechas de su esperada gira con Ricky Martin, que arrancará en el 2021. Esta gira de 25 conciertos comenzará el 3 de septiembre en la Gila River Arena de Glendale (Arizona) y recorrerá Estados Unidos y Canadá, concluyendo el 30 de octubre de 2021 en el Amway Center de Orlando (Florida).



Enrique Iglesias ha apoyado a Save The Children en la recaudación de fondos para la asistencia en crisis humanitarias. Él y sus fans de todo el mundo han contribuido con la causa a través de donaciones, subastas y venta de merchandising, logrando recaudar hasta la fecha más de $ 400.000. (I)