Ceremonia de los Globos de Oro se realizará de forma virtual y en dos escenarios

La entrega número 78 de los premios Globos de Oro tendrá matices diferentes e inusuales; es que la pandemia del coronavirus que afecta de manera global, también se hizo sentir en la cinematografía.



Esta noche del 28 de febrero se entregarán los premios que otorga la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) y que siempre se la ha mencionado como la antesala de otro gran certamen, que es la ceremonia de los Premios Oscar a la Academia , que también sufrirá cambios, comenzando en que será en abril y no en este mes que culmina, como ha sido la costumbre.



Para la entrega de los premios Globo de Oro no habrá previa, porque esta vez la fiesta será sin alfombra roja, ni limusinas, ni chistes a los invitados al llegar. Tampoco habrá cambios de vestuario fastuosos en hoteles, ni cócteles, ni eventos exclusivos para los ganadores.



No habrá grandes cruces a los que habrá que estar atentos, ni ovaciones estruendosas en un salón colmado. Sin embargo, estas restricciones se compensarán con shows, pases de humor, la participación de estrellas invitadas, entre otros momentos.



La ceremonia será conducida por Tina Fey y Amy Poehler, comediantes de Saturday Night Live. La primera marcará los tiempos desde el Rainbow Room de Nueva York, mientras que la segunda estará en la sede original de la entrega, el Beverly Hilton en Los Ángeles.



Ellas estarán secundadas por presentadores para la ocasión, como Salma Hayek, Laura Dern, Jamie Lee Curtis, Angela Bassett, Joaquin Phoenix, Renée Zellweger, Cynthia Erivo, Kristen Wiig, Margot Robbie, Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones, Kevin Bacon, Kyra Sedgwick, entre otras grandes estrellas.



Además, Jane Fonda recibirá un premio a la trayectoria en cine, al igual que Norman Lear, por su contribución a la TV. (I)