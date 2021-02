Bad Bunny y Rosalía consiguen más de 5 millones de visitas con su video

El vídeo de la canción La noche de anoche, fruto de la colaboración entre el cantante puertorriqueño Bad Bunny y la española Rosalía, ha logrado en su día de estreno, ayer domingo, 14 de febrero, 5.138.707 vistas y 605.000 "me gusta".



La noche de anoche está incluida en el último disco de Bad Bunny, El último tour del mundo.

Esta nueva obra audiovisual, del director Stillz que ya ha colaborado en otras ocasiones con el artista puertorriqueño, simboliza el romance y la pasión detrás del mensaje de la canción.







El vídeo muestra un escenario surrealista, donde Bad Bunny y Rosalía interpretan a dos amantes cuya atracción magnética enciende las llamas de un inevitable vínculo romántico.



Muchos de sus seguidores han hecho constar a través de las redes sociales que les evoca el cuadro La Persistencia De La Memoria, de Salvador Dalí.



Se trata de un vídeo sin excesos en el que ambos, él vestido con una bata verde y ella con un vestido de tul blanco y botines negros, cantan entre unas escaleras, un árbol y un arco y acaban en fuego.



La canción está incluida en el disco que el cantante sacó el 26 de noviembre y que consta de 16 canciones.



La misma no salió acompañada de un vídeo que ahora ha visto la luz. Una jornada, Día de San Valentín, que, según ha hecho constar el interprete puertorriqueño en su cuenta de la red social de Twitter nunca le ha gustado.



"Nunca me ha gustado el 14 de febrero", escribió Bad Bunny este domingo.



El pasado mes de diciembre el cantante puertorriqueño reveló en un directo realizado a través de su cuenta en Instagram que no se retiraba, pero que sí se tomaba un tiempo para trabajar en otras cosas.



En una conexión en directo de casi tres horas, el cantante dijo que haría "unas grabaciones aquí, unas películas allá y un par de proyectos. Vamos a seguir activos con ustedes pero vamos a cogernos un 'breaquecito' de la música por el momento. Por aquí les dejé material (música)".



Bad Bunny, uno de los máximos exponentes del género urbano latino en el mundo, participará en la película de acción Bullet Train, en la que también estará Brad Pitt.



Bullet Train será la segunda experiencia cinematográfica de Bad Bunny, después de que se estrene como actor en la película American Sole, y en la que formará parte del equipo de producción junto al comediante estadounidense Kevin Hart y el baloncestista Chris Paul.



Se espera que el artista puertorriqueño también destaque en su papel como invitado estrella en la tercera temporada de la serie de Netflix, Narcos: México.



Entre esas otras cosas a las que se refería Bad Bunny a finales de 2020, destacan su participación cantando el pasado 31 de enero en el evento de lucha libre Royal Rumble, de la World Wrestling Entertainment (WWE).



El cantante tiene ocho nominaciones en Premio Lo Nuestro, que se celebrará el próximo 18 de febrero en Miami.



En tanto, Rosalía también ha tenido un fuerte espaldarazo en su carrera al editar junto a la cantante Billie Eilish un video de la canción Lo vas a olvidar, que también se convirtió en un éxito instantáneo.