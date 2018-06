Muere Philip Roth, uno de los grandes escritores del siglo XX

La muerte del estadounidense Philip Roth, a los 85 años, en un hospital de Manhattan, deja al mundo de las letras sin uno de los grandes narradores del siglo XX, candidato "eterno" al Nobel que, sin embargo, nunca consiguió.

De origen judío, Roth, cuyos textos reflejaban su curiosidad por la identidad personal, cultural y étnica, y la creación artística, estaba considerado como uno de los escritores contemporáneos más importantes de Estados Unidos.

Nacido en Newark (Nueva Jersey) el 19 de marzo de 1933, pertenecía a la segunda generación de una familia judía emigrada de la región europea de Galitzia (Polonia/Ucrania).

Roth se licenció por la Universidad de Bucknell (Pensilvania) y obtuvo el posgrado en literatura inglesa por la Universidad de Chicago, en la que ejerció de profesor de escritura creativa. También enseñó en las universidades de Iowa, Pensilvania y Princenton (Nueva Jersey).

Su primera obra, Goodbye Columbus, publicada en 1959, después de un año de trabajo como administrativo en el Ejército, es un libro compuesto por cinco relatos cortos sobre la vida de los judíos en EE.UU. que obtuvo el National Book Award y lo situó en el primer plano del mercado editorial. Fue además la primera de sus obras llevadas al cine, en 1969.

Letting go (1962) fue su primera novela propiamente dicha, en la que narra la agonía de un joven catedrático que se debate entre razón y sentimientos, conflicto que constituye una de las claves de su producción literaria, a la que siguió When she was good (1967).

Pero fue con la publicación de su tercera novela, Portnoy's complaint en 1969, cuando Roth alcanzó el éxito literario.

Trata de las aventuras sexuales de Alexander Portnoy, contadas por este a su psiquiatra y en la que el protagonista vive atormentado por los remordimientos y por su obsesión por el sexo, algo que el autor interpreta como el producto de la severa mentalidad judía.

Desde aquel hito, cada obra suya fue un éxito editorial y objeto, la mayoría, de escándalo e impacto en la sociedad estadounidense. Su relevancia fue tal que finalmente tuvo que abandonar la docencia en 1992 para dedicarse por entero a la literatura.

El escritor estadounidense se sirvió de un personaje, Nathan Zuckerman, considerado su alter ego y recurrente en muchas de sus novelas, para analizar con fino humor las desesperanzas y fantasías de sus compatriotas.

American pastoral (1997), I married a comunist (1998) y The human stain (2000) constituyen una trilogía acerca de la reciente historia de Estados Unidos. Esta última novela fue llevada al cine por el director Robert Benton e interpretada por Anthony Hopkins y Nicole Kidman.

Roth volvió a remover los cimientos del mundo literario con The plot against America (2004) a partir de un relato en el que describe una versión alternativa de la historia de Estados Unidos.

En ella, el presidente Franklin Roosevelt es derrotado por el aviador Charles Lindbergh, un antisemita declarado que firma un tratado de paz con Adolf Hitler. Roth obtuvo por esta novela los premios Sidewise, de la Sociedad Estadounidense de Historiadores y el británico WH Smith Literary Award.

Su narrativa se completa con Elegy (2006), novela donde reflexiona sobre la vejez y la muerte tras una complicada operación que sufrió, lo mismo que en Exit ghost (2007), el final de la saga con un Zuckerman envejecido que lucha contra la decrepitud después de una operación de próstata.

Le siguen Indignation (2008), The humbling (2009) y Nemesis (2010), su última novela.

Criticada por judíos y feministas, su obra recibió la práctica totalidad de premios excepto el Nobel. Medalla de Oro 2001 de Narrativa, el más alto galardón que concede la Academia Norteamericana de las Artes y de las Letras, y Medalla Nacional de las Artes, obtuvo además el premio Man Booker International en 2011.

Recibió el premio PEN/Faulkner Award por Operation Shylock: a confession y por The human stain y el premio PEN/Nabokov.

También obtuvo el National Book Award con Sabbath's theather, el Premio Pulitzer de narrativa con American Pastoral y el prestigioso National Book Critics Circle Award con su novela Patrimony: a true story (1991).

En el 2012, ganó el Premio Príncipe de Asutiras tras imponerse en la última ronda de votaciones al japonés Haruki Murakami.

Estuvo casado dos veces. La primera con Margaret Martinson (1959-1963), que murió en 1968 en un accidente de coche. La segunda con la actriz inglesa Claire Bloom, de la que se divorció en 1994 tras un tormentoso matrimonio.

Bloom se sintió traicionada al leer el manuscrito de Deception: a novel (1990), en la que aparecía una aburrida mujer de mediana edad llamada Claire casada con un escritor adúltero de nombre Philip. (I)