'Pañuelazo' verde en marcha a favor del aborto en Argentina

Un mar de pañuelos verdes fue agitado por miles de manos el lunes durante un colorido, ruidoso y juvenil mitin frente al Congreso de Argentina en el marco de una campaña por el aborto legal, gratuito y seguro.

El momento del "Pañuelazo", como lo bautizaron los organizadores, fue la culminación de una jornada que al mediodía alcanzó otro clímax con el "Tuitazo" del hashtag #AbortoLegalYa.

El "Tuitazo" fue tendencia dominante en las redes sociales, según los organizadores.

"Los congresistas deben cambiar la legislación en forma urgente. Hay más de 500.000 abortos clandestinos anuales y más de 60.000 de ellos con complicaciones", dijo a la AFP Martha Rosenberg, una de las líderes de la convocatoria.

Psicoanalista de profesión y legendaria pionera por los derechos de la mujer, Rosenberg dijo que "el proyecto de ley para el aborto está 'cajoneado' y demorado (en el parlamento) desde hace 12 años".

En Argentina, la interrupción del embarazo es sólo admitida en caso de violación o cuando hay peligro de vida para la mujer.

"Proponemos una iniciativa de ley de aborto voluntario en las primeras 14 semanas de gestación ¿Cuántas mujeres más tienen que morir o sufrir secuelas por abortos clandestinos?", inquirió en medio de la muchedumbre que blandía cartelones y banderas alusivas.

Mientras una comparsa hacía tronar tambores, jóvenes con el emblemático pañuelo verde pintado en el rostro aplaudían a los oradores y gritaban a coro: "¡Si queremos, abortemos!".

"He abortado y después de abortar fui mamá. Que no nos vengan a decir que somos asesinas. En los países que lo legalizan, baja la tasa de aborto", dijo a la AFP la diputada opositora Araceli Ferreira, quien dejó su despacho en el parlamento para apoyar la movilización.

Ferreira agregó: "Las mujeres no somos incubadoras, no estamos obligadas a tener embarazos no deseados".

Un fallo de la Corte Suprema de 2012 amplió la perspectiva al ordenar que en los casos de abortos no punibles sea innecesario recurrir a un juez para que se autorice el procedimiento. Organismos defensores de derechos humanos y feministas respaldaron aquella medida del tribunal. (I)