Maldonado Walk: calle en honor a científico ecuatoriano en Londres

Una calle de Londres ha sido nombrada en honor de Pedro Vicente Maldonado, científico ecuatoriano y uno de los principales colaboradores de la Misión Geodésica Francesa.

El riobambeño fue también miembro de las principales sociedades científicas del mundo, como la Real Academia de Ciencias de París y la Real Sociedad Geográfica de Londres.

En la ceremonia, realizada el sábado 10 de febrero, se entonó el Himno Nacional del Ecuador. Participó Simon Hughes, exmiembro del Parlamento británico y exministro de Estado en el Ministerio de Justicia, quien dio un discurso. También Maria Linforth-Hall, miembro activo de la Iglesia Católica y la comunidad latina, quien entregó una placa conmemorativa.

Además, el asambleísta ecuatoriano Israel Cruz Proaño, quien viajó a Londres en representación del presidente de la Asamblea, José Serrano. "La capital más importante del mundo entregó esta calle para todos los latinoamericanos", apuntó.

El homenaje fue una gestión que emprendieron desde 2015 autoridades del GAD Municipal de Riobamba y el Municipio de Southwark.

"Decimos a Londres, Inglaterra, que en este bendito suelo estará el respeto y consideración y unidad, y estará el respeto de todos los ecuatorianos", añadió Proaño al agradecer el gesto.

De su lado, el concejal riobambeño Juan Pablo Cruz recordó que Maldonado tiene a su haber varios productos científicos de aporte a la sociedad latinoamericana y mundial. "Es un hombre que generó cartas geográficas de Pichincha y de la Real Audiencia".

Además, detalló que fue el primer alcalde de votación popular de Riobamba, lugarteniente del rey de España, incluso el rey Felipe V lo condecoró con el título de "Gentilhombre" de la Real Cámara.

Pedro Vicente Maldonado falleció el 17 de noviembre de 1748 en Londres. (I)

Fabulous to see the opening of Maldonado Walk at the Elephant today named after the renowned Ecuadorean scientist Pedro Vicente Maldonado (1704-1748). pic.twitter.com/2F6NdhW87H