Los comerciantes aprovecharon San Valentín para ofrecer sus productos

Suculentos bombones, brillantes globos de metal, coquetos peluches con tiernas frases... fueron los productos que llenaron las vitrinas en alusión al Día del Amor y la Amistad.

Si bien la jornada fue creada como un evento para fortalecer los lazos entre las parejas, amigos y familiares, el festejo es muy bien aprovechado por los vendedores formales e informales que no dudan en 'seducir' a los ciudadanos con promociones y novedosos artículos.

Ese fue el caso de María Caillagua, vendedora informal, quien se ubicó en la esquina para distribuir rosas rojas e injertas. La mujer comentó que compró 6 paquetes de 25 flores. Cada unidad la vendía a $ 0,35. También adquirió cuatro docenas de globos que los vendía a $ 1 y $ 1,50.

"Los chicos dejan para el último el regalo a sus peladas. Pasan y nos compran estos regalos, especialmente desde las oficinas", comentó entusiasmada.

La época del amor y la amistad también fue aprovechada para armar combos y regalados personalizados. Esa fue la idea de Cecilia Totoy, propietaria del almacén 'Multiproductos', ubicado en el sector de La Mariscal (norte de la ciudad).

En los exteriores del local instaló una especie de plataformas con niveles para poner chocolates en forma de paletas y dulces con leyendas de 'Te Amo', 'Como Mucho Amor', Feliz Día', entre otras. Los precios se encontraban entre $ 0,60 y $ 5.

También hubo adornos florales con orquídeas, girasoles, rosas y claveles con coloridos encajes; también se encontraban flores envueltas en plástico. Además había globos de México con precio de entre $ 1,80 y $ 2,80.

Para los hombres hubo otros detalles. Totoy, junto con su esposo César Guamán, idearon combos con caramelos, botanas y dos latas de cerveza. "Los chicos también pueden ser agasajados en este día. Hay algunas chicas que buscan algo para sus parejas y les ofrecemos este paquete", comentó.

Si bien el día de San Valentín solo se celebra este miércoles, la comerciante contó que sus promociones las tiene en ventanales y afuera de su almacén desde el fin de semana pasado. Aunque reconoció que debido a los cuatro días de feriado de Carnaval, la venta no fue tan buena.

Aunque la oferta fue surtida, hubo algunas parejas que todavía no tenían decidido qué comprar para sus enamorados. Esa situación la sintió Álex Lara (20 año), quien llevó a su novia, Josselyn Chango (20 años) para que escoja su regalo. "No sé qué obsequiarle. Hay muchas cosas, pero no sé qué elegir", comentó el muchacho quien llegó a un almacén en la avenida Amazonas y Veintimilla. (I)