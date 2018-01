“Bloqueo de EE.UU. impide que Cuba tenga medicamentos”

El embajador de Cuba en Ecuador, Rafael Dausá, conversó con diario EL TELÉGRAFO sobre las relaciones con Estados Unidos en la época de Donald Trump, las elecciones en su país previstas para este año y el intercambio bilateral con Ecuador.



El embajador estadounidense Todd Chapman en Ecuador habló sobre los presos políticos en Cuba y sobre el respeto a los derechos humanos en su país. ¿Cuál es su reacción?

EE.UU. no tiene la calidad moral para referirse a los derechos humanos y a los detenidos en Cuba. En esa nación se violan esos derechos y hay discriminación contra población latina y afrodescendiente. Estas tienen índices de desempleo más altos que la población blanca. En ese país crece la población sin seguro de salud. En EE.UU. las mujeres ganan menos que los hombres y se incrementa la brutalidad policial. ¿Qué lecciones de democracia puede dar el Gobierno de EE.UU.?

Cuba respeta los derechos humanos para todos. Tiene un historial en materia de cooperación y respeto a los derechos humanos y hay el reconocimiento de esto en el Consejo de Derechos Humanos. Cuba ha ratificado 44 tratados internacionales en Derechos Humanos y es miembro fundador del Consejo de Derechos Humanos. Estados Unidos ha ratificado solo 18 instrumentos internacionales sobre el tema.



Estados Unidos los responsabiliza por los ataques acústicos que sufrió su personal diplomático en La Habana...

Rechazamos cualquier intento por responsabilizar al Gobierno cubano de los supuestos ataques acústicos al personal del régimen estadounidense. Reafirmamos que Cuba no ha perpetrado ataques de ninguna naturaleza contra los diplomáticos y sus familiares. Tampoco ha permitido que se utilice su territorio para ello.

La medida anunciada por EE.UU. de reducir su personal diplomático en Cuba, sin que hayan pruebas, tiene un carácter político. Hace más de 55 años, la revolución cubana puso fin al mandato que lo convirtió en una colonia estadounidense. Eso es lo que no han podido soportar los gobernantes de ese país. Esto hace entender la política contra Cuba, el por qué de sus bloqueos y agresiones militares.



Después de los ataques acústicos a los funcionarios estadounidenses en La Habana, EE.UU. impuso nuevas medidas económicas. ¿Cómo afecta eso?

Un recrudecimiento de las limitaciones desde hace 55 años. Se abrieron los viajes de los estadounidenses a nuestro país, pero ahora esto volvió a restringirse. Este año viajaron a Cuba 619.523 norteamericanos y 453.905 cubanos residentes en USA. El presidente Trump quiere impedir esos viajes. Cuba no tiene animosidad contra la gente de Estados Unidos y quiere vivir en paz.

¿EE.UU. prohíbe a sus empresas hacer negocios con Cuba?

Las compañías no pueden comerciar con nuestro país, solo se permite ventas de alimentos. Eso impide que Cuba tenga medicamentos e insumos de cualquier tipo. Nuestro país tiene que comprar lejos sus productos que son más costosos. Por el bloqueo no podemos acceder a créditos. Además atemorizan y agreden a terceros países que quieren hacer negocios con la isla.



¿A pesar de esa situación, Cuba seguirá conversando con EE.UU. sobre el fin del bloqueo económico?

El Gobierno de Cuba mantiene la disposición de seguir avanzando en la construcción de una relación con EE.UU. fructífera, pero esto solo será posible sobre la base del respeto a su soberanía, independencia y autodeterminación.

¿Hay presos políticos en Cuba?

No los hay, no existen presos por ideas políticas.



Este año serán las elecciones en su país que fueron retrasadas por el paso del huracán Irma...

El proceso iniciará el 21 de enero. Este día las asambleas municipales del poder popular se reúnen para nominar a los candidatos de la Asamblea Nacional. El 11 de marzo serán los comicios para las asambleas provinciales, allí vota toda la población, más del 90%. El 19 de abril debe instalarse la nueva Asamblea Nacional, que elige al presidente. Raúl Castro no se presentará como candidato.



¿Tienen más partidos que el Comunista?

En Cuba las elecciones no son partidistas, son populares. El Partido Comunista no participa ni hace propaganda proselitista en nuestras elecciones.



¿Cuando usted dice que son populares significa que los candidatos son elegidos por la Asamblea?

Son elegidos desde la base, la población se reúne a nivel de cuadra, de las circunscripciones, directamente nomina y elige a los candidatos que después son votados de manera secreta.

¿Hay posibilidad de que en Cuba se presenten otros candidatos que no sigan la línea del Gobierno?

Pueden nominarse pero dudo mucho que sean elegidos porque el pueblo no votaría por ellos.



En la región hay cambios de timón político como Argentina, por ejemplo. ¿Cómo mira esto?

Cuba tiene una mirada respetuosa hacia las decisiones internas de los países.



Venezuela tiene demasiados problemas económicos, políticos y sociales. ¿Qué piensa sobre eso?

EE. UU. y la derecha en América Latina desarrollan un feroz campaña contra Venezuela. Apoyamos a ese país porque es un Gobierno progresista y hermano. Defiende una causa justa.



Pero durante estos días han llegado imágenes de falta de alimentos y medicinas. Nuestro país recibe cada vez más migración de Venezuela...

El bloqueo estadounidense ha generado muertos, terribles problemas contra Cuba y sigue en pie. Las dificultades económicas de Venezuela no son debido a su Gobierno, sino a la campaña feroz en contra su Régimen.



¿Cómo van las relaciones con Ecuador?

Marchan muy bien. Somos parte del Noal, Grupo del 77, Celac, ALBA. Eso da comunión de posiciones políticas. Desde el punto de vista bilateral existe una relación franca y abierta. Tratamos no solo de desarrollar las relaciones políticas, sino las económicas. En estas últimas necesitamos profundizar el comercio y la inversión ecuatoriana en Cuba. Todavía hay espacios para avanzar con nuestros vínculos. Hay mecanismos de intercambio para ello como el Sucre, por ejemplo.



¿A cuánto asciende la relación económica entre ambos países?

Hay un intercambio que sobrepasa los 35 millones de dólares, pero hay posibilidades de incrementar en importaciones cubanas y exportaciones de nuestro país y viceversa. Ecuador participa activamente en ferias comerciales de La Habana y esto abre las puertas para un intercambio fructífero.

¿Cuántos cubanos viven en Ecuador?

Hay 23.000 cubanos en Ecuador, la mayoría han regularizado su situación. No solo porque muchos de ellos viven hace muchos años en Ecuador.



El gobierno de Correa expulsó cubanos. ¿Qué opinión tiene sobre eso?

Creo que las decisiones son difícilmente impugnadas. Se trataba de personas que estaban irregulares en este país. Nosotros las recibimos sin ningún problema. (I)