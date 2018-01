Incendio en la Torre Trump de Nueva York deja tres heridos

La mañana de este lunes, la Torre Trump, uno de los edificios más protegidos en la ciudad de Nueva York y de propiedad del presidente Donald Trump, fue protagonista de un pequeño incendio en la azotea que dejó tres personas heridas.

El rascacielos, desde donde la familia Trump gestiona su negocio, no tuvo que ser evacuado.

Los bomberos recibieron una llamada de incendio a las 07:00 horas (11:00 GMT) en el icónico edificio de la Quinta Avenida neoyorquina. Los heridos son, según las autoridades, un bombero y dos civiles, y el fuego ya ha sido controlado. No se teme por la vida de ninguno de los afectados.

"Hubo un pequeño fuego eléctrico en la torre de refrigeración en la azotea de la Torre Trump. El Departamento de Bomberos de Nueva York llegó aquí en apenas minutos e hicieron un trabajo increíble", aseguró a través de Twitter Eric Trump , uno de los hijos del presidente estadounidense.

Donald Trump se encuentra en la Casa Blanca y en su agenda diaria tiene previsto viajar la tarde del lunes a Nashville (Tennessee) para ofrecer un discurso en la Convención anual de la oficina de granjeros de EE.UU. y posteriormente a Marietta (Georgia) para asistir a la final de la liga universitaria de fútbol americano.

En las redes sociales, los usuarios que estaban en la zona, azotada por una ola de frío que provocó temperaturas bajo cero de niveles récords, publican videos e imágenes del siniestro en el edificio situado en la Quinta Avenida, que combina residencias con negocios.

Looks like fire dying down at Trump Tower pic.twitter.com/wX0FgceBkH