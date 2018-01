Llueven iguanas congeladas en Florida

Los habitantes de Florida están habituados a que sucedan cosas extrañas, pero nadie los había preparado para esto: la inusual ola de frío está haciendo que las iguanas caigan, congeladas, de los árboles.

La "bomba ciclónica" que azota con su frío ártico el este de Estados Unidos llevó nieve al norte de Florida por primera vez en tres décadas y causa desde el miércoles temperaturas tan bajas como 0 a 4ºC incluso en algunas áreas del sur de este estado.

Muchas personas carecen de calefacción y no tienen ropa de invierno para sobrellevar estas temperaturas en una latitud normalmente cálida. Pero también hay otros animales pasando dificultades, particularmente los manatíes, las tortugas y las iguanas.

El jueves, el columnista del Palm Beach Post Frank Cerabino publicó una foto de una iguana verde, congelada y patas arriba, en el borde de su piscina.

"Esta es la escena en la piscina de mi jardín en esta mañana de 4ºC en el sur de Florida: una iguana congelada", escribió.

Otros usuarios de Twitter también han publicado fotos de iguanas congeladas, caídas de los árboles.

"Oh, ustedes los del norte, con la nieve que les cae... aguanten", escribió la usuaria @Middlesomething. "Aquí en el sur de Florida (...) tenemos iguanas congeladas cayendo de los árboles. ¡Traten de palear eso!".

Pero esto es un comportamiento normal en las iguanas, que son una especie invasiva en Florida.

"A cerca de 4ºC, las iguanas verdes se pueden quedar inmóviles por la falta de flujo sanguíneo. Las iguanas grandes se vuelven muy lentas e incluso caen de los árboles con 10ºC", explicó a la AFP Sarah Lessard, portavoz de la Comisión para la Conservación de la Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC).

"A medida que se calienten, comenzarán a moverse de nuevo", dijo Lessard este viernes. "Pero alentamos a la población a no 'rescatar' a las iguanas congeladas llevándolas a sus casas. Son animales salvajes y pueden intentar defenderse".

El FWC no tiene un estimado de la población de iguanas en Florida.

Calor de hogar

También docenas de manatíes están buscando calor en las aguas tibias cercanas a una planta de la autoridad eléctrica (FPL) de West Palm Beach, según fotos publicadas en Twitter por la reportera de CBS Matzine Bentzel.

La FWC advirtió al público que puede hallar tortugas inmóviles, pero que no las dé por muertas. Como las iguanas, eventualmente recuperarán el calor corporal.

Pero el resto de Estados Unidos no se toma en serio las preocupaciones de los friolentos floridanos.

La policía de Miami publicó el jueves en Twitter un cartel de "Se busca", diciendo: "Quien tenga información respecto a la desaparición de nuestro clima cálido, que por favor contacte al Departamento de Policía de Miami".

La Policía de Los Ángeles, una ciudad también célebre por su buen clima y que, en el extremo oeste del país, es ajena al frío glacial que pega en la costa este, le respondió: "Lo tenemos bajo custodia. ¿Quieren que lo extraditemos?". Y añadió un "Hallado" al cartel. (I)

The frozen iguana petrified next to my South Florida swimming pool yesterday, reanimated himself in the afternoon sun. Here he is walking it off ... After another cold night, though, he's probably a green popsicle again this morning. pic.twitter.com/nOept7ksJT