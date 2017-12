Daniel Urresti se 'disculpa' con Chile por ofensas de Yeni Vilcatoma a 'Condorito'

Tras nombrar al personaje, Vilcatoma no imaginó que los internautas la volverían tendencia en redes sociales en poco tiempo, ni mucho menos que protagonizaría curiosos memes en Facebook.

El exministro Daniel Urresti utilizó sus redes sociales para pedir disculpas a Chile por los comentarios tomados como ofensivos que lanzó la parlamentaria Yeni Vilcatoma contra la caricatura originaria del país vecino, 'Condorito '.

En Facebook, Urresti se atrevió a pedirle disculpas al ‘pueblo chileno’ por los dichos de Vilcatoma en el Congreso. En su ponencia en el debate por el pedido de vacancia contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), Vilcatoma se refirió al ejemplo del abogado, Alberto Borea, y nombró a ‘Condorito’ en su exposición.

"No me corresponde, pero quiero disculparme con los amigos chilenos y decirles que en el Perú queremos a Condorito, a Yayita, a Garganta de lata y todos sus amigos! Por razones q prefiero guardarme, lo que dijo la congresista Vilcatoma no representa el sentir del pueblo!", escribió Urresti.

Condorito luego de escuchar a Vilcatoma pic.twitter.com/sKgpYQdCEx — Patricia Montero (@monvalpa) 21 de diciembre de 2017

[ULTIMO MINUTO] Informan que Condorito está huyendo del Perú debido a que Vilcatoma pedirá prisión preventiva para el personaje por ser chileno. pic.twitter.com/tSI6qNbeSf — Rodrigo (@Renaligatr) 21 de diciembre de 2017

Vilcatoma ahora es acusada de "xenófoba" y "antichilena". "Me da asco Yeni Vilcatoma y su odio a los chilenos. Eso es xenofobia y esa práctica es de las primeras que los fascistas muestran" o "todo lo que dijo Yeni Vilcatoma la llevó a un nuevo y alucinante nivel de estupidez", son algunos de los comentarios que se pueden leer en las redes sociales. (I)