Mujeres añaden otro punto de vista a las denuncias de acoso

Dos íconos del cine francés están en la mira por sus polémicas declaraciones sobre las denuncias de acoso sexual en la industria.

En una reciente publicación, Brigitte Bardot dijo que la mayor parte de las acusaciones son protagonizadas por mujeres “hipócritas, ridículas y sin interés” que además “quitan espacio a temas importantes que podrían ser debatidos en su lugar”.

“Hay muchas actrices que provocan a los productores para conseguir un papel. Después, para que se hable de ellas, dicen que sufrieron acoso”, dijo el ícono del cine en los años 50 en una entrevista publicada en el último número de la revista Paris Match.

Declaraciones que se publicaron el mismo día en que Catherine Deneuve, otra de las célebres actrices de ese país, ofreciera disculpas a las víctimas de agresiones sexuales que se sintieron ofendidas por sus declaraciones divulgadas en Le Monde.

“Saludo fraternalmente a todas las víctimas de actos odiosos que puedan haberse sentido agredidas por esta tribuna publicada en Le Monde, solo a ellas les presento mis excusas”, así comienza la nueva misiva de la actriz de Belle de jour (1967) y Tristana (1970) en el diario Libération.

Una semana atrás, Deneuve defendió el derecho de los hombres a “importunar a las mujeres” en el cine o en cualquier aspecto de la vida.

A pesar de sus disculpas, la actriz francesa se mantiene firme en su preocupación por el clima de censura que dice seguir viendo con las denuncias a través del hashtag #MeToo –que en Francia fue sustituido por #Balancetonporc (denuncia a tu cerdo)– a raíz de las acusaciones contra el productor Harvey Weinstein.

“He firmado este texto por una razón que, a mi manera de ver, es esencial: el peligro de la limpieza en el mundo de las artes”, explica. “¿Vamos a quemar los libros de Sade en La Pléiade? ¿Vamos a calificar a Leonardo da Vinci como un artista pedófilo y a borrar sus pinturas? Es ese clima de censura el que me deja sin voz e inquieta por el futuro de nuestra sociedad”.

Preocupación que en Ecuador parece tener adeptos, como es el caso de la actriz Montse Serra. “Hay que tener cuidado (...), si nosotros cogemos un tema y lo llevamos al extremo, resulta que no nos vamos a poder ni mirar, porque vamos a pensar que el otro nos quiere abusar. Esto es algo que también se tiene que tomar en cuenta”.

La directora de la obra Adulterios dice que le parece muy bien hacer denuncias reales de acosos reales, “pero teniendo cuidado”.

“Si la persona de al lado me mira y yo pienso que me está observando de una manera lasciva, ya eso es una ofensa, pero tal vez me esté pasando de la raya”, dijo la actriz de la película Averno y la serie La Trinity.

Serra asegura que si bien es cierto existe un empoderamiento de la mujer en varios ámbitos de la sociedad; es ella misma la que se está poniendo en un segundo plano.

“Si yo voy la calle y alguien me dice un piropo, tengo muchas alternativas de reacción: una puede ser acobardarme, sentirme mal, ofenderme y seguir recto, o también virarme y responderle. Pero es una opción mía. Si el piropo no me ofendió podría decirle ¡Gracias, tú también estás guapo! o ¡Gracias, tú no eres guapo, pero gracias por lo que me acabas de decir! ¡Tenga un buen día! o puedo virarme y decirle ¿Qué te pasa? ¿Cuál es tu problema? No le echemos siempre la culpa al otro de lo que nos pasa. ¿Por qué siempre yo tengo que decir: Los hombres no me pueden decir nada porque me van a ofender?”.

La mujer -cuenta la actriz- no debe colocarse en un segundo plano porque también le puede responder. “Pues no es lo que te pasa sino lo que tú haces con lo que te pasa y qué construyes o destruyes con lo que te pasa”.

Serra enfatiza que el abuso y el acoso real debe denunciarse y ve en las redes sociales una plataforma para hacerlo. “Estamos en una era en que la gente está perdiendo el miedo de hablar. No solo las actrices de Hollywood, sino las personas que han sido abusadas por miembros de la Iglesia y en otros ámbitos. Las redes sociales están jugando un punto importante en todo esto. Desde ese punto de vista, creo que es maravilloso el poder decirlo; algo que anteriormente no podíamos hacerlo con facilidad”.

La actriz aclara que ella nunca ha tenído que enfrentarse a una situación de acoso ni tampoco ha conocido a alguien en el ámbito artístico que le haya ocurrido. Sin embargo, agrega: “Esto no quiere decir que no haya pasado”.

Tal como lo asegura la actriz, modelo, presentadora y bailarina Carla Sala, quien dice que en el mundo del entretenimiento sí se dan situaciones en la que la honra de las personas se ve afectada.

Cuenta que cuando inició su carrera a los 12 años, su madre estuvo a su lado en todo momento y nunca fueron víctimas de acoso.

“Gracias a Dios estuve rodeada de gente que me quería mucho y eso me hacía sentir protegida. No voy a decir que no me decían alguna frase bonita o algún piropo, pero de ahí a propasarse... nunca; incluso ni cuando me decían que era la mujer más sensual del país. Al contrario de lo que cualquiera pensaría, a mí me han tratado y me tratan con respeto”.

Recuerda que cuando participó en un certamen de belleza en México, uno de los organizadores le pidió a una de las aspirantes que acompañase a unos señores mayores de la organización a una cena. “Por fortuna no me ha pasada nada de eso”.

Sala lamenta que en la industria del entretenimiento hay chicas que han utilizado sus encantos para llegar a un determinado puesto, así como empresarios que también piden “ciertos favores” para ponerlas ahí.

Es por ello que aconseja a los padres de famila a enseñarles a sus hijos a decir no y a gritar, reclamar y no sentir miedo cuando algo está pasando. “Aplaudo que ahora se denuncie a todos estos abusos y espero que las nuevas generaciones entiendan que el respeto no es solo para la mujer, sino para todos los seres humanos”.

Las acusaciones de abusos también han salpicado al deporte y por eso, Vanessa Aráuz, técnica de la selección nacional femenina de fútbol sub-20, aconseja estar atenta a este tipo de situaciones.

“Por fortuna los tiempos han cambiado. La mujer ahora se desenvuelve en espacios que antes eran solo de hombres, como en el deporte. Aquí, al igual que en el cine, también ocurren cosas así y algunos hombres creen tener el derecho de decirte cosas o pedirte algo a cambio para progresar en tu carrera. El acoso sigue en todos lados. No me ha pasado en el trabajo, pero sí en la calle”.

Aráuz manifiesta que se ha sentido humillada cuando le han dicho improperios disfrazados de piropos. “Me han dicho cosas horribles que me han hecho sentir mal. No está mal que te digan una frase bonita, pero una no sabe si después de eso quieran ir más allá. El temor está ahí y es por eso que no hay que quedarse callada... ni en el cine, ni en los deportes ni en ningún lugar”. (I)