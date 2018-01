La obra El santo prepucio regresa al teatro Pop Up el 22 de enero

Después de un controvertido desenlace la obra El santo prepucio regresará a la cartelera de teatro de Pop Up para ser presentada el próximo lunes 22 de enero.

Así lo corroboraron durante la rueda de prensa, efectuada el pasado lunes, José Javier Velasteguí, socio del teatro Pop Up, los abogados que llevaron el caso y los actores Víctor Aráuz y Prisca Bustamante.

“La clausura ha sido levantada, la obra será presentada y en contraposición nos reservamos cualquier derecho de iniciar acciones contra quienes fueron agredidos ese día”, dijo Daniel Frías, uno de los representantes legales.

Además de recapitular los hechos suscitados el jueves 11 de enero, cuando el comisario del Municipio de Samborondón, Hugo Solano, con agentes policiales y un centenar de “fieles católicos”, irrumpió en las instalaciones para solicitar de forma violenta el cierre del teatro, aclaró que se reunieron con representantes del Municipio y analizaron las razones de la censura de la pieza teatral.

“Al analizar la obra se ve que efectivamente no contiene nada de lo que tipifica nuestra ley para ser censurada: no hay violencia sexual, no hay diálogo con imágenes ni de racismo de ninguna naturaleza, no hay nada que se asemeje a delitos de odio en contra de alguien por su fe o por su religión”.

Lo que precisó que sí cambiarán es la imagen utilizada en el afiche publicitario, porque tomaron en cuenta lo que el grupo en contra consideró como “ofensiva”.

Frías aseguró que ni el contenido ni el título serán modificados, porque es una obra que no puede ser adulterada por respeto a su autor.

El coautor de la obra El santo prepucio, el español Julián Quintanilla, quien habló vía Skype, dijo que estará presente y convocó a artistas ecuatorianos a unirse a favor de la libertad de expresión.

“Voy a ir a Ecuador el lunes que viene y vamos a abrir una obra de nuevo a las 19:00 y yo delante del teatro voy a leer un manifiesto en pro de la libertad y el arte para que esto no vuelva a suceder, porque es un atentado muy grande contra la cultura”.

El Bankers Club anunció la presentación de la obra este jueves 18 de enero. (I)