Jack Whitten fue el pintor y escultor de las cosmologías abstractas

El pintor y escultor estadounidense Jack Whitten falleció a los 78 años, según anunciaron el domingo su galerista y el museo de arte de Baltimore, que próximamente le dedicará una exposición junto al Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

El artista vivió una constante evolución a lo largo de sus cinco décadas de carrera, pasando de lo figurativo a lo abstracto y por la pintura y la escultura.

Nacido en Bessemer (Alabama) el 5 de diciembre de 1939, creció en el sur segregacionista de Estados Unidos, donde militó activamente por la lucha de los derechos cívicos. En 1960 se mudó a Nueva York.

Tras iniciar sus pasos en el arte figurativo para ahondar la situación de la comunidad negra en el país, logró ser reconocido por el mundo del arte de la mano del abstracto.

Decidido a superarse continuamente y llevar al límite su arte, aparcó el pincel para experimentar con objetos. “Con una carrera que roza los 50 años, Jack Whitten sigue creando obras que no se parecen a nada”, escribió en 2013 el crítico del diario The New York Times, Holland Cotter.

El artista también probó con la escultura su apetito por descubrir cosas, mezclando materiales e influencias, en especial africanas.

El 22 de abril se inaugurará en Baltimore una exposición dedicada exclusivamente a él. Estará abierta hasta el 29 de julio.

Del 6 de septiembre al 2 de diciembre estará en el Met Breuer, el espacio del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York dedicado a arte contemporáneo.

Marc Payor, socio y vicepresidente de Hauser & Wirth, la galería de Jack Whitten, dijo que era “un hombre extraordinario, un artista con una creatividad y una honestidad infinitas”.

A diferencia del resto de artistas de su tiempo, Whitten estaba menos interesado en la abstracción gestual y más en lo que luego llamó “pintura conceptual”.

Él siempre decía esta frase: “La imagen es fotográfica, por lo tanto debo fotografiar mis pensamientos”. Su serie de pinturas de ‘Cabezas’ proponía formas tenues que parecían espectros saliendo de la oscuridad. (I)