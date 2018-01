III edición de la Fractura del Siglo abordará el estado de propaganda

El puesto que Joseph Goebbels ocupó en la primera mitad del siglo XX es el que más abunda ahora: el de convertir a los políticos en figuras idealizadas, a pesar de sus falsedades. Goebbels fue el jefe de Propaganda del Tercer Reich (1928-1933) y luego ministro del partido (1933-1945). Durante años transformó la imagen severa de Hitler en la de un mesías que vino a depurar positivamente el mundo.

La tercera edición del ciclo de cine La Fractura del Siglo -que se realiza en conmemoración del Holocausto- estará dedicada en reflexionar sobre el estado de propaganda. El encuentro se desarrollará del 24 al 28 de enero en el OchoyMedio de Quito, y la inauguración será mañana, a las 19:00, con la proyección de A Film Unfinished (Grabaciones secretas del gueto), de Yael Hersonski.

Esta cinta recoge el archivo de las tomas que se rodaron en secreto en el Gueto de Varsovia por orden de los nazis, pocas semanas antes del comienzo de las deportaciones al campo de exterminio de Treblinka. Yael Hersonski, nieta de un sobreviviente de ese gueto de Varsovia, presenta estas imágenes grabadas en secreto con fines propagandísticos, pero comentadas de manera crítica.

“El cine se utilizó como un instrumento de manipulación de masas. Al mismo tiempo, partimos de la concepción del cine como un espejo, que permite reflexionar sobre los mecanismos de la propaganda desde el presente. ¿Cómo funcionaba la manipulación a través del cine en la Alemania Nazi (por ejemplo en El triunfo de la voluntad) y en otros países?”, reflexiona Daniel Nehm, programador del ciclo de cine.

Dziga Vertov plasma en esta película su fascinación por el futurismo y el constructivismo. Foto: coolib.com

Cada 27 de enero se recuerda el Día en Memoria de las Víctimas del Holocausto. La fecha fue establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2005 para recordar el día en que el complejo de campos de concentración y exterminio de Auschwitz fue liberado por el ejército soviético, en 1945.

Diecisiete películas -entre ficciones y documentales- de Alemania, España, Rumania, Reino Unido y Estados Unidos se proyectarán en esta edición que está dividida en dos secciones: Espejos y Narrativas del Nazismo.

Sara Roitman, artista visual y fotógrafa de origen israelí, es la mentora del ciclo, que tiene el apoyo de donantes de la comunidad judía radicada en Ecuador.

“Más allá de hablar de la historia de lo que pasó, queremos anclarlo en el presente. Creo que la tragedia de la Segunda Guerra Mundial no solo fue judía, sino de toda la humanidad. El mundo no fue el mismo luego de esa fecha, así que todos tenemos la responsabilidad de educar sobre lo que pasó. Hay muchos genocidios y holocaustos que están ocurriendo en este rato y nadie alza la voz”, reflexiona Sara, para quien el cine es “el medio más democrático” que conoce.

Entre las películas que se proyectarán está Hitler’s Hollywood, del director alemán Ruediger Suchsland, que muestra los perversos objetivos que se plantearon Hitler y de Goebbels, quien soñaba con la creación de una industria de cine parecida a la de Hollywood, con actuaciones estelares, como la de Ingrid Bergman, que participó en una de las películas.

La entrada general para los filmes de La Fractura del ciclo costará $ 4 y habrá un pasaporte con acceso a todas las funciones por un valor de $ 15. También habrá funciones seguidas de cine–foro a cargo de Alex Schlenker y Christian León. (I)

Clásico del cine mudo, dirigido por D.W. Griffith, que glorifica al movimiento del Ku Klux Klan. Foto: latercera.com

Programación

Eventos especiales

El martes 23 de enero, a las 10:00, se proyectará de Yehudit y The Last Flight of Petr Ginz en el colegio Einstein, seguido de un cine-foro con Alex Schlenker. Por primera vez, esta edición incorpora proyecciones en instituciones educativas.



17 películas -entre documentales y ficciones- se proyectarán en las salas 1 y 2 del OchoyMedio.

Más cine-foro

El 25 de enero, en el OchoyMedio, se proyectará El hombre de la cámara, seguido de un cine-foro con Christian León. El miércoles 24 de enero, a las 20:00, se presentará El triunfo de la voluntad.