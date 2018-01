Gay Talese, en dos caras de la misma historia

Gerald Foos le escribió hace 38 años una carta al periodista estadounidense, de origen italiano Gay Talese. En ella el residente de Colorado confiesa ser el dueño de un motel en el que observa a escondidas a sus clientes.

Foos pensó que Talese estaría interesado en su historia porque publicó ‘La mujer de tu prójimo’, una investigación al modo de lo que ahora se llamaría ‘periodismo gonzo’. En este libro Talese ahonda en las costumbres sexuales de Estados Unidos.

El voyeur es testigo de cómo durante dos décadas algunas costumbres sexuales cambian. Foos registra en un diario cómo la mayoría de los orgasmos que observa son solo de hombres, cómo empiezan a aparecer tríos, mujeres que se besan y cómo se rompen conflictos raciales.

Del lado más tenebroso de su hábito de voyeur está un asesinato y un incesto entre hermanos menores de edad.

La condición del voyeur para publicar su historia en los 80 era mantener el anonimato, pero Talese se negó. A pesar de que su libro ahora está catalogado como ‘ficción’, su trabajo ha sido con la realidad. En ese momento, Talese visitó un par de veces a Foos y fue testigo de su modo de observar la intimidad de sus clientes, hasta que dejó escapar su corbata roja por la mirilla.

Después de más de tres décadas de intercambiar correspondencia con Foos, de que los moteles se vendieran y luego demolieran, Talese publicó uno de sus libros más esperados. “El problema con el periodismo es que ocurre demasiado rápido. Los periodistas entrevistan a alguien y luego no saben más de esa persona, cuando con el tiempo se descubre la historia”, dice el periodista en un documental producido por Netflix.

Este trabajo de la empresa de televisión streaming muestra el proceso de la publicación del libro, la tensión que produce entre los involucrados “una gran historia de una sola fuente”, como diría la editora del The New Yorker. El documental evidencia que los modos de trabajar de Talese son otros después de 30 años.

En el documental el periodista ávido por introducirse en el modo de vida de sus personajes se limita a confiar en su fuente, sin constatar por ejemplo, que durante un periodo de tiempo Foos vendió el motel y con ello quedó en duda el periodo de observación del voyeur, según una nota del The Washington Post. En el material, estrenado en diciembre, Talese se sorprende con las posibilidades que le da el internet a su hija, quien le avisa que la edificación fue derribada.

El periodista se enoja cuando los documentalistas le hacen una pregunta a su fuente que ya le habían hecho en su ausencia, como una posibilidad de tener varias respuestas. “Ellos son simples camarógrafos’, dice Talese. (I)

En abril de 2016 The New Yorker publicó un adelanto de lo que sería el libro de Talese. Luego un periodista del Washington Post indagó sobre el historial de propiedad del lugar. Talese aclara en su libro que Foos era un narrador inexacto. Imagen: Ilustración de The New Yorker