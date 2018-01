Falleció Hugh Masekela, leyenda del jazz sudafricano

Entre sus principales composiciones destacan 'Bring Him Back Home', donde pedía la liberación de Mandela, y 'Grazing in the Grass'.

El legendario trompetista de jazz sudafricano Hugh Masekela murió este martes, a los 78 años, anunció su familia, desencadenando una lluvia de homenajes a su larga carrera musical y su compromiso en la lucha contra el apartheid.

"Después de una larga y valiente batalla contra un cáncer de próstata, falleció en paz en Johannesburgo rodeado de sus seres queridos", informó la familia en un comunicado.

"La nación llora a uno de sus talentos", reaccionó el presidente sudafricano, Jacob Zuma. "Es una pérdida incalculable para el mundo de la música y para todo el país. No olvidaremos su contribución a la lucha por la liberación", añadió.

"Un baobab ha caído", reaccionó el ministro de Cultura sudafricano, Nathi Mthethwa. "La nación ha perdido a un músico excepcional (...) sin dudarlo podemos decir que el hermano Hugh era uno de los grandes arquitectos del afro-jazz y elevó el alma de nuestra nación gracias a su música intemporal".

Hugh Masekela huyó del régimen del apartheid en los años 1960 y no regresó al país hasta la liberación en 1990 de Nelson Mandela, figura de la lucha contra el racismo.

Entre sus principales composiciones destacan "Bring Him Back Home", donde pedía la liberación de Mandela, y "Grazing in the Grass".

Un sacerdote comprometido con la lucha contra el apartheid, Trevor Huddlestone, le regaló al músico su primera trompeta cuando este todavía era adolescente. "La agarré y me sentí como un pez en el agua", solía contar el trompetista. (E)