Un relato fantástico cautiva en Premios Globos de Oro

La historia de amor entre una mujer sin habla y una criatura anfibia ambientada en los años sesenta, de Estados Unidos, lidera las nominaciones a los Premios Globos de Oro.

Se trata de The shape of water (La forma del agua), del director Guillermo del Toro, y que cuenta con 7 opciones a llevarse un premio de la gala que llega a su 75° edición, y que se efectuará el 7 de enero del próximo año.

Sus rivales serán Los archivos del Pentágono, de Steven Spielberg, y Tres anuncios en las afueras, de Martin McDonagh, que optarán a seis galardones.

Las tres cintas compiten en la categoría Mejor Drama, junto con Call me by your name, de Luca Guadagnino; y el filme bélico Dunkerque, de Christopher Nolan.

El relato que plantea Guillermo del Toro con la cinta The shape of water, aborda memorias que ha guardado desde su niñez, cuando vio La criatura del Lago Negro (1954), según declaró en entrevistas.

El cineasta afirmó que su filme resultó “terapéutico”, porque los miedos de su niñez se tornaron en temas que le preocupan ahora como adulto como “la confianza, el otro, el sexo, el amor, y hacia dónde vamos”.

Call me by your name, un drama romántico de Luca Guadagdigno, también está en la expectativa de la gala. La película se basa en la novela homónima (2007), del escritor André Aciman.

Es la historia de amor de verano entre Elio Perlman (Timothée Chalamet), un joven adolescente de 17 años, y Oliver (Armie Hammer), un estudiante norteamericano invitado por los padres de aquel a su casa familiar de la Riviera italiana.

El filme ya debutó en festivales como Sundance, y Berlín a inicios de año. Y ya ha cosechado un 98% de buenas críticas, según el portal Rotten Tomatoes.

Tanto Chamalet como Hammer están nominados por su interpretación.

En la categoría Mejor Comedia o Musical, se encuentra El gran showman, protagonizada por Hugh Jackman y Zac Efron.

La cinta recrea la historia de P.T Barnum (Jackman), quien fundó el Ringling Brothers y Barnum & Bailey, el más grande de los circos de Estados Unidos, que funcionó desde 1871 a 2017.

La historia deportiva también se hace presente con La batalla de los sexos, dirigida por la pareja Jonathan Dayton, y Valerie Faris (Little Miss Sunshine).

La cinta expone el encuentro de tenis de 1973 entre el excampeón Bobby Rigs, de 55 años, (Steve Carrell); contra Billy Jean King (Emma Stone).

El hecho legendario fue bautizado como La batalla de los sexos, y ocurrió en Estados Unidos, en plena época donde estaban en el debate público las perspectivas del machismo y feminismo, así como los derechos de las mujeres en el deporte. Ambos artistas están nominados a los galardones en la gala por su actuación.

Como Mejor Actriz en comedia está Margot Robbie, por su rol en Yo, Tonya. Lo disputará con Judi Dench (La Reina Victoria y Abdul).

Cineastas consagrados como Cristopher Nolan (Dunkerque); Steven Spielberg (Los archivos del Pentágono), y Ridley Scott (Todo el dinero del mundo), también aspiran a obtener un premio.

El filme de Scott llega con polémicas, luego de que el directo decidiera cambiar el mes pasado las tomas del Kevin Spacey, por Christopher Plummer, que encarna al millonario Jean Paul Getty en la historia del secuestro de su sobrino. Son más de 100 categorías que compiten en la gala de Los Ángeles. (I)

Galardones

Gala de cine

→ Son galardones concedidos por los 93 miembros de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), por sus siglas en inglés, a los mejores trabajos del cine y la televisión, tanto de Estados Unidos y de nivel mundial.

74 →ceremonias se han realizado de los Globos de Oro, desde su primera edición en 1944, en Los Ángeles.

Premios

→Las categorías son diversas, van desde Mejor Película (drama o comedia musical), Director, Guion, Actor, Actriz, Banda sonora, Canción original, Filme extranjero, y Producción en animación.