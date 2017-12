Normalixta cumple 10 años de cómicos monólogos temáticos

En 10 años, la fiesta de Navidad ha cambiado notablemente. Quién más que la irreverente Normalixta podría certificar aquello en su monólogo Se acabó la Navidad...¿Dónde fueron los pastores?. Un discurso cargado de anécdotas antiguas que ha vivido en vísperas de Nochebuena y que considera que no tienen punto de comparación con las de hoy.

El creador de este personaje, Lucho Mueckay, está detrás de esta charla magistral que tiene como consigna conectarse con el espíritu navideño, sentir el regocijo entre amigos y familiares y reír con la histriónica maestra, con sus ocurrencias.

“La profesora, en clave de humor, desarrolla su teoría del ‘estrech’, porque todo queda estrecho. El salario no alcanza y queda estrecho; el tiempo para comprar tantas cosas no alcanza porque queda estrecho, no se puede transitar por las calles porque están ‘estrech’ y, además, tenemos invitaciones a cenar y la ropa nos queda estrecha”, explica riendo el actor y coreógrafo, fundador del Centro Cultural Sarao.

Maestra de los políticos

Normalixta recordará a sus alumnos, en especial, a políticos y exmandatarios que han tenido mediatez en sus años de enseñanza.

Mueckay asegura que ella narrará sobre la forma en que se divertía haciendo el nacimiento viviente con algunos personajes famosos. Entre risas, dice que estos pupilos nunca querían caracterizar al Niño Dios porque al que le tocaba debía pasar acostado en el pesebre y casi desnudo. Mientras que a otros no les gustaba interpretar a los pastores porque debían permanecer parados.

Aunque a muchos les gustaba el papel del ángel porque podían volar en escena; no podía decir lo mismo de los que eran llamados a entrar en el rol del asno porque automáticamente dice: “¡Uy! ha habido harto burro”.

Escenografía navideña

Durante estos años de estar en escena, Normalixta no ha dejado de actuar acompañada de su tradicional estrado, con su diccionario y el puntero en la mano.

En esta ocasión la acompañará un árbol y con este un baúl de recuerdos en el que guarda cartas de sus alumnos, las cuales leerá a los presentes.

Su vestuario sigue siendo el mismo, lo único que cambia es el color de acuerdo al tema que va a desarrollar. Por lo que en este programa desempolvará su traje de sastre verde y rojo, la flor que adorna su leva y los botines propios de su estricta personalidad.

“La impronta que utiliza son sus monólogos temáticos, entonces su vestuario cambia para el Día del Amor, el Día de las Madres, del maestro, para la Fundación de Guayaquil, de acuerdo a la época o el tema del monólogo utiliza su vestuario. Pero siempre el de maestra es de blazer”, señala su creador.

Tradiciones únicas del país

El sarcasmo asomará en su monólogo cuando analice “la extraña fiesta del amigo secreto”. Cuenta su creador que ella no comprende por qué el día en que se realiza el intercambio de obsequios, se debe presentar hasta la factura para comparar el valor entre todos.

Asegura que las carcajadas resonarán cuando rememore una de las tradiciones ecuatorianas que sigue asombrando: comer pavo en todas las formas de preparación que existan hasta que se termine. “Su experiencia con el pavo y de cómo esta época la considera ‘pavorosa’ porque por casi un mes se guardan las sobras para hacer hasta sopa de pavo, algo netamente ecuatoriano”, señala Mueckay y agrega que parte de la burla será contar que a ella en realidad ya no le gusta comprar pavo, porque “antes la gente podía adquirirlo, criarlo, alimentarlo, pero ahora compran cadáver de pavo congelado, dice la bandida Normalixta”.

Nacimiento viviente en escena

El monólogo que dura una hora y media, no solo estará enfocado en la crítica jocosa y en un discurso personal. La profesora invitará a su público a conectarse con el verdadero espíritu de la Navidad y les propondrá ser parte de un nacimiento viviente en el que ella decidirá quién interpretará a María, José, el Niño, los animales y a los pastores.

“Al final, ella convocará a su público para compartir un mensaje hermoso interactivo en el que todo el mundo podrá pedir un deseo desde lo más íntimo de su corazón. La dinámica será recibir el Año Nuevo pidiendo un deseo para la persona que más se quiera”, concluye su mentor.

Serán 3 funciones que se realizarán en el auditorio del Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo, los días 15, 16 de diciembre a las 20:30, y el 17 a las 19:30. (I)