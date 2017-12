La "batalla" en un mundo construido por imágenes

¡Estamos en guerra! Cuando salimos a las calles somos atacados inmediatamente por una cantidad infinita de imágenes. En nuestra ruta diaria podemos observar carteles, vallas, avisos publicitarios, en las esquinas nos entregan volantes, en el parqueo del centro comercial nos inundan de papelería promocional, el “ataque” viene por todos los flancos.

El objetivo es claro... ¡consumir! En esta “guerra” somos débiles, nos dejamos llevar por el anuncio que muestra la foto de una gigante, jugosa y apetitosa hamburguesa, pero cuando compramos ese combo publicitario que vimos en la imagen, resulta que era solo eso... una imagen.

La gráfica es poderosa, por eso las grandes marcas (y las pequeñas también) invierten tiempo y dinero para vendernos por medio de nuestros ojos sus productos, utilizan la sensibilidad visual y aprovechan eso para llevarnos donde quieren. Nos dominan y muchas veces no sabemos por qué nos gusta algo o por qué lo consumimos.

Esto sucede con la mayoría de los productos. Una marca de perfume no te lleva a oler su fragancia, sino que te muestra una publicidad con un personaje influyente en el mundo. Te ilusiona y te hace creer que si usas ese perfume, serás como el personaje del anuncio.

Una marca que te quiere vender llantas no te dice las características principales, no te hace una infografía de los beneficios que tendrás para tu auto, no... eso no vende. Te muestra a una mujer, con poca ropa, abrazando el neumático y, claro, cómo no comprar esa tremenda promoción.

Esta guerra es difícil, y más cuando hay niños de por medio. Un centro comercial es el campo perfecto para el “ataque”. Carteles de colores, golosinas en envases pomposos, juguetes que doblan el precio normal, hacen que un niño se rinda a esa publicidad y obligue a sus padres, con un berrinche, a comprar algo que minutos antes ni siquiera sabía que existía.

Es un mundo visual, los mensajes llegan a cada instante, las redes nos venden de todo, ya existen aplicaciones para crear tus propios anuncios sin la necesidad de un diseñador. Incluso, la “vida misma” es un producto visual. Una cena no está completa si no se le hace una foto al plato para registrar ese momento único (y caro), o el “abrazo pa’l Facebook” que no puede faltar en las reuniones de amigos.

Nos volvemos consumidores de esos momentos ajenos, en espectadores de esas imágenes, vivimos una felicidad virtual que no nos pertenece. Es difícil ganar esta batalla, pero se puede. Una buena estrategia es observar detenidamente lo que nos muestran, buscar más opciones, que en rendimiento y costo pueden resultar mejores. Debemos ejercitarnos todos los días en analizar lo que nos rodea, estamos en ciudades llenas de códigos gráficos que debemos descifrar. (I)