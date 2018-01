Crespo luce su oralidad criolla en un stand up

Enternado, con micrófono en mano y con la naturalidad que lo caracteriza para expresarse. Así se lanzará nuevamente al ruedo de la improvisación Andrés Crespo en su segundo stand up comedy Nada es demasiado, este jueves 11 de enero en la Casa Cino Fabiani, a las 21:00.

Podría decirse que es un tipo de catarsis. Una terapia que en retrospectiva topa temas sensibles y emocionales de su vida personal: la relación con sus hijos y hasta sus experiencias en películas como Narcos, y Pescador.

“Es como una larga reflexión de filosofía criolla”, asegura el actor guayaquileño sobre la base de este guion escrito por Daniel Llanos.

Cuestiones como la soledad y ‘la joda’ de la relación entre la gente, la pareja o amigos es parte del contenido de este entretenido discurso en el que hila situaciones vividas desde su infancia en el kinder y aborda también anécdotas en relación a charlas a través del WhatsApp.

Reciente incursión al stand up

No es mucha la experiencia que tiene con este diálogo “a pie” al que le ha sumado nuevos temas para lograr una hora o más de tiempo.

Cuenta que amigos y conocidos le sugirieron montar este stand up por su estilo de narrar historias.

“El stand up me parece una de las formas más brutales de expresión, me parece una cosa muy intensa”, confiesa Crespo, quien para esta presentación viste de terno gracias a un auspiciante y usa unos zapatos de cuero “legado” de su padre.

El actor cuenta que la primera vez que decidió hacer un stand up estaba separado de la madre de su hijo y, para esta ocasión, nuevamente se encuentra en la misma situación: “Pensamos que era buena idea hacer otro espectáculo, los tiempos como que se unieron, la oportunidad. Ya no tengo idea, es algo como cósmico”.

En cuanto a la descarga tan natural y sin poses en que dialoga con el público tiene que ver con su línea de actuación. “Mi incursión en el cine siempre ha tenido que ver con la actuación y con la tradición oral guayaca, o sea con la cultura de contar cuentos. Entonces fue como un paso bastante natural”.

Y en cuanto a la burla que hace sobre su trabajo en las cintas que le han dado popularidad a nivel nacional y en el extranjero, recalca que se trata más de una reflexión.

Crespo cree que aún le falta gancho con eso de romper la cuarta pared e interactuar con el espectador, pero no deja de estar en sus planes hacerlo. El público lo sabrá en las fechas en que se presentará durante enero, de jueves a sábado, a las 21:00, en Casa Cino Fabiani, ubicada en la calle Numa Pompilio Llona # 196. (I)