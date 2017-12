Conociendo a: Eduardo Risso

Cuando Risso (1959) decidió ser dibujante de historietas apenas estaba en el colegio. No sabía si iba a ser rentable ni tampoco le importó que en su pequeña ciudad, Leones-Argentina, no existiera una escuela o talleres para aprender a dibujar. Ya de bachiller, se inscribió en un instituto privado de arte, en Rosario, y viajaba dos veces por semana a estudiar a esa ciudad. El siguiente paso de Risso fue “tocar puertas” a editoriales de Buenos Aires. Consiguió trabajo como asistente de dibujante hasta que llegó a Columbo, una casa editorial grande. Pero tenía que seguir el estilo de otros colegas dibujantes. Entonces, decidió hacer un curso con el maestro Alberto Breccia (1919 - 1993) y “absorbió” todo lo de él, aunque en 6 meses no trazó ni una línea. Sin embargo, captó todo el conocimiento de ese maestro hablando con él. La primera miniserie de Risso se llamó Holocausto. En ella imprimió su estilo propio y fue aceptada en el ámbito editorial y comercial. Pero su obra más famosa es 100 balas, es decir, 100 publicaciones que están consideradas como los mejores cómics de todos los tiempos. (I) et